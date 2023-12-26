Erzurum, Ardahan ve Kars\'ta Soğuk Hava ve Buzlanma Devam Ediyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava ve buzlanma etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da, iki gündür etkili olan kar ve tipi yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte, şadırvanlar dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kaldırım ve yollarda buzlanmanın meydana geldiği kentte, belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava ve kar etkili oluyor.

Soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Kentin bazı bölgelerinde ise kar ve tipi etkisini gösteriyor.

Göle ilçesinde ekipler, cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle kaldırımlarda oluşan buz kütleleri Kars Belediyesi ekiplerince temizleniyor.

Kentte dondurucu soğuklar nedeniyle bazı sulak alanlar da dondu.