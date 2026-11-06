Erzurum Aşkale\'de refüje devrilen otomobilde 5 yaşındaki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Erzurum Aşkale'de refüje devrilen otomobilde 5 yaşındaki çocuk öldü, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Aşkale ilçesinde refüje devrilip ters dönen otomobilde 5 kişi yaralandı, yaralılardan 5 yaşındaki çocuk hastanede kurtarılamadı. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarırken, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde devrilen otomobildeki çocuk öldü, 5 kişi de yaralandı.
Ş.E. idaresindeki 06 PNK 61 plakalı otomobil, Hacıhamza Mahallesi yakınlarında refüje devrilip ters döndü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile A.E, N.K, Ş.F, M.E. ve Egemen Erkuş (5) yaralandı.
İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Egemen Erkuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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