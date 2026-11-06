Erzurum Aşkale'de refüje devrilen otomobilde 5 yaşındaki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum Aşkale'de refüje devrilen otomobilde 5 yaşındaki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Aşkale\'de refüje devrilen otomobilde 5 yaşındaki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Erzurum'un Aşkale ilçesinde refüje devrilip ters dönen otomobilde 5 kişi yaralandı, yaralılardan 5 yaşındaki çocuk hastanede kurtarılamadı. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarırken, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde devrilen otomobildeki çocuk öldü, 5 kişi de yaralandı.

Ş.E. idaresindeki 06 PNK 61 plakalı otomobil, Hacıhamza Mahallesi yakınlarında refüje devrilip ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile A.E, N.K, Ş.F, M.E. ve Egemen Erkuş (5) yaralandı.

İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Egemen Erkuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
OtomobilİtfaiyeErzurumGüncelAşkaleÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
Bulun bu sapığı Türkiye’nin başkentinde yaptığına bakın Bulun bu sapığı! Türkiye'nin başkentinde yaptığına bakın
20:52
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonunda düşüş sürecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonunda düşüş sürecek
20:36
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
20:26
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede
Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
19:46
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
18:58
Galatasaray’da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 21:43:09. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum Aşkale'de refüje devrilen otomobilde 5 yaşındaki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android