Erzurum Aziziye'de apartmanın giriş katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Aziziye ilçesindeki 4 katlı apartmanın giriş katında, elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı; dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Polis sakinleri tahliye etti, itfaiyenin söndürdüğü yangında apartman hasar gördü.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde apartmanın giriş katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Selçuklu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın giriş katında, elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince apartman sakinleri tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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