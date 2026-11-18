Erzurum Aziziye'de iki otomobil çarpıştı, yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine E-80 Karayolu Caddesi'ndeki kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
S.K. idaresindeki 25 AFY 348 plakalı ve S.İ'nin kullandığı 34 DBF 361 plakalı otomobiller, E-80 Karayolu Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan B.K, İ.E.K, M.K. ve A.İ. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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