Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den 15 Temmuz Mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sekmen, Türk milletinin tarih boyunca birçok ihanet ve musibetle karşılaştığını belirterek, 15 Temmuz'un milletin birlik ve inancını gösterdiğini vurguladı. Sekmen, FETÖ'nün hain kalkışmasını unutmayacaklarını ve şehitlerin anısını saygıyla yad ettiklerini ifade etti.

15.07.2024 17:54
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sekmen, mesajında, Türk milletinin asırlar boyunca türlü türlü ihanet, musibet ve belalarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Her türlü savaş, isyan ve darbeyi gören milletin, 15 Temmuz gibi bir organizasyonla ilk kez karşılaştığını ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da verdiğimiz mücadeleyi, o İstiklal gecesinin arkasındaki yüksek inanç ve ruhu bugün çok iyi anlamamız gerekir. Unutmayalım ki ecdadımıza bu yüksek ruhu kazandıran dini mübini İslam'dır. O günü hafızamızdan hiç çıkarmayacağız. Terörist başı satılmış FETÖ ve postallı işbirlikçilerinin bu aziz vatana kastını asla unutmadık ve unutmayacağız. Tıpkı 93 Harbi'nde olduğu gibi sela ve ezan sesleriyle birlikte tek yürek olan Dadaşlar, o gecede hürriyet aşığı bu şehri yeniden ayağa kaldırarak Anadolu'nun milli refleksine adeta yön vermiştir. Bu vesileyle vatanımız, milletimiz, ezanımız ve ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi, hürmet ve minnetle anıyorum."

Sekmen, gazilere de sağlık ve sıhhat diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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