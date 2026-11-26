Doğu Anadolu Bölgesi'nde, kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı. Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 15,2 derece ile Erzurum'un Çat ilçesinde ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki gece başlayan kar yağışı etkisini kaybetti. Bölgeyi beyaza bürüyen kar yağışının ardından hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Meteoroloji tarafından yapılan ölçümlere göre bölgede dün gece en düşük sıcaklık Erzurum'un Çat ilçesinde ölçüldü. Çat ilçesinde termometreler eksi 15,2 dereceyi gösterirken bölgenin en soğuk ikinci yerleşim yeri Ardahan Göle oldu. Göle'de en düşük sıcaklık eksi 14,9 derece oldu. Meteoroloji verilerine göre Erzurum'un Aşkale ilçesinde hava sıcaklığı eksi 14,4'e düştü. Meteoroloji ölçümlerine göre bölge kent merkezlerinde en düşük sıcaklıklar ise şöyle gerçekleşti:

Ağrı eksi 6,5, Ardahan eksi 10, Erzincan eksi 5, Erzurum eksi 13,2, Iğdır eksi 1,3, Kars eksi 8,9, Muş eksi 2,1

ARAÇLARI BATTANİYE İLE KORUDULAR

En düşük hava sıcaklığının eksi 8,9 derece olarak ölçüldüğü Kars'ta sürücüler araçlarını battaniyelerle korumaya çalıştı.