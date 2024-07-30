Erzurum'da 112 Acil Sağlık ekibinin kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

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(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, Erzurum'da görevli 112 Acil Sağlık ekibinin görev dönüşü başka bir araçla çarpışarak yaptığı kaza sonucu 2'si sağlık personeli olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Erzurum'da görevli 112 Acil Sağlık Ekibi, görev dönüşü başka bir araçla çarpışarak kaza yapmıştır. Kazada 2'si sağlık personeli olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden mesai arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Tedavisi devam eden 1 sağlık çalışanımıza acil şifalar dileriz" denildi.