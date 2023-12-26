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Erzurum'da Kar ve Tipi Nedeniyle 139 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı - Son Dakika
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Erzurum'da Kar ve Tipi Nedeniyle 139 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 139 yerleşim yerinin yolu kapandı. Dün kapanan 1008 mahalle yolunun 869'u ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 139 yerleşim yerinin yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Erzurum\'da Kar ve Tipi Nedeniyle 139 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
26.12.2023 - 12:03,  Güncelleme: 12:04
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Erzurum'da, kar ve tipi nedeniyle 139 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl genelinde dün kar ve tipi nedeniyle kapanan 1008 mahalle yolunun 869'u ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık 560 kilometrelik kapalı bulunan 139 yerleşim yerinin yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum'da Kar ve Tipi Nedeniyle 139 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı - Son Dakika
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