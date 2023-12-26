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Erzurum'da, kar ve tipi nedeniyle 139 yerleşim yerinin yolu kapandı.
İl genelinde dün kar ve tipi nedeniyle kapanan 1008 mahalle yolunun 869'u ulaşıma açıldı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık 560 kilometrelik kapalı bulunan 139 yerleşim yerinin yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.
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