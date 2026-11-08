Erzurum'da 2-8 Kasım denetimlerinde 67 şüpheli yakalandı, 7 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Erzurum'da 2-8 Kasım denetimlerinde 67 şüpheli yakalandı, 7 silah ele geçirildi

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Erzurum'da polisin 2-8 Kasım'da kent genelinde yaptığı denetimlerde aranan 67 şüpheli yakalandı ve 7 silah ele geçirildi. Uygulamalarda 10 bin 958 kişinin GBT kontrolü yapıldı, 2 bin 63 araç sorgulandı ve okul çevresindeki 199 park ile bahçe denetlendi.

Erzurum'da polis ekipleri, yaptıkları uygulamalarda aranan 67 şüpheliyi yakaladı, 7 silah ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2-8 Kasım'da kent genelinde çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Uygulamalarda 10 bin 958 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı ve 2 bin 63 araç sorgulandı.

Denetimlerde okul çevrelerindeki 199 park ve bahçe kontrol edildi.

Çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 67 şüpheli yakalandı ve 7 silah ele geçirildi.

Kaynak: AA
3. SayfaErzurumGüncelBahçeSon Dakika

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