Erzurum\'da 200 Yıllık Tohum Ticareti

Güncel

Erzurum'da 200 yıllık Ata tohumunun ticaretini yapmaya başladı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinin Tazegül köyünde çiftçilik yapan Kemal Güven, 200 yıldan beri ellerinde bulunan Ata tohumlarını çoğaltmayı başardı.

Türk mutfağının vazgeçilmezleri kuru fasulye, yeşil mercimek ve nohut tohumlarını yaklaşık 7 seneden beri ekip çoğaltmaya başlayan Kemal Güven, bu sayede çoğalttığı tohumlarında ticaretini yapmaya başladı.

Güven, "Kuru fasulye, yeşil mercimek ve nohut bunlar 200 yıllık ata dede tohumları, eskiden 50 dönüm ekilirdi, şimdi ben son birkaç seneden beri 5-6 dönüm ekerek çoğaltmaya gayret ediyorum. Amacım tohumları çoğaltmak ve diğer çiftçilik yapan vatandaşlara da faydalı olmak. Ayrıca bu ektiğim tohumları satarak daha çok para kazanıyorum. Buğday ve arpadan daha çok getirisi var. Bunlarda işçilik ve emek çok zor fakat çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız" diye konuştu.

Bölgede yetiştirilen ürünleri alıp pişiren vatandaşlar da lezzetine tam puan verirken ilçe merkezi başta olmak üzere diğer ilçelere ve şehir dışına da ticareti yapılıyor.

(CD-AT-ŞG-Y)