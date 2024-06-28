Erzurum'da 2025 Turizm Başkenti için hizmet sektörüne eğitim seminerleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da 2025 Turizm Başkenti için hizmet sektörüne eğitim seminerleri düzenlendi

2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da, 2025 yılı içerisinde yapılacak etkinlikler için hizmet sektörüne yönelik eğitim seminerleri düzenlendi. Uluslararası oyunlar ve gastronomi fuarları gibi faaliyetlerde hizmet sektörünün donanımlı hale getirilmesi ve başarının sağlanması amacıyla seminerlere otel, restoran, kafe, kuyumcu, şarküteri çalışanları ve diğer hizmet sektöründeki personel katıldı.

28.06.2024 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, 2025 yılı içerisinde her alanda düzenlenecek etkinlikler için kentteki hizmet sektörüne yönelik eğitim seminerleri düzenlendi.

Şehrin "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi nedeniyle 2025 yılında yapılması planlanan etkinlikler için hazırlıklara başlandı.

Bu kapsamda, uluslararası oyunlar, gastronomi fuarları gibi faaliyetlerde hizmet sektörünün donanımlı hale getirilmesi, seviyenin yükseltilmesi ve başarının sağlanması için eğitim seminerleri yapılıyor.

Kentte bulunan tüm otel, lokanta, kafe, restoran, kuyumcu, şarküteri çalışanları, taksiciler, otobüsçüler, minibüsçüler, kaymakamlıkların görevlendirdiği ilçe tanıtım uzmanları ve diğer hizmet sektöründekilere, Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesinden akademisyenler tarafından hafta boyunca birçok seminer verildi.

Seminerlere, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Göğebakan, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Elmalı, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Çodur, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Levent Çakmur da katıldı.

Kaynak: AA

Erzurum, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da 2025 Turizm Başkenti için hizmet sektörüne eğitim seminerleri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:14:00. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da 2025 Turizm Başkenti için hizmet sektörüne eğitim seminerleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement