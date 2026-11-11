Erzurum'da 35 polis şehidi adına fidanlar aileleri tarafından toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Erzurum'da 35 polis şehidi adına fidanlar aileleri tarafından toprakla buluşturuldu

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Erzurum\'da 35 polis şehidi adına fidanlar aileleri tarafından toprakla buluşturuldu
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- Fidanlara şehitlerin isimleri ile doğum ve şehadet tarihlerinin yazılı olduğu notlar asıldı

Erzurum'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 35 polis şehidi adına fidan dikildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) kampüsünde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada, geleceğe, yarınlara ve dünyaya nefes olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Ormanın hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu bildiren Baruş, "Ormanlarımız şehit kanlarıyla vatan toprağının bekçisidir. Bugün yapacağımız programı daha da anlamlı kılan burada 35 emniyet şehidimizin aileleriyle birlikte onların mirasını bu memleketin topraklarında daima hatırlatacak ve yaşatacak olan fidanları da dikeceğiz. Bu vesileyle aziz şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Ormanların erozyonun yegane önleyicileri olduğunu, yeşil örtünün doğanın güzelliğine güzellik katacağını aktaran Baruş, "Küresel ölçekte karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği artık yalnızca bilimsel raporların konusu değil, hayatımızın her anında hissettiğimiz toprağımızı, suyumuzu ve havamızı doğrudan etkileyen somut bir gerçekliktir. İklim krizinin beraberinde getirdiği kuraklık ve çevresel bozulmalara karşı en güçlü ve doğal çözümlerimizden biri ise toprağa kök salan her bir fidandır." diye konuştu.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise doğaya nefes olmak ve yarınları yeşillendirmek adına bir arada olunduğunu belirtti.

Akademik başarılarının yanı sıra doğaya duydukları saygı ve çevre bilinciyle de topluma örnek olmak zorunda olduklarını aktaran Çakmak, "Bugün toprakla buluşturacağımız her bir fidan ortak kararlılığımızın ve geleceğe olan inancımızın en somut göstergesidir. Tıpkı sevgili gençlerimizin burada aldığı eğitimle kök salıp bilginiz ve başarınızla dünyaya yön vereceğiniz gibi bu fidanlar da zamanla büyüyecek, güçlenecek ve bu topraklara hayat verecektir. Doğayı korumak sadece bugünü kurtarmak değil henüz doğmamış nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle "Geleceğe Nefes Dünyaya Barış" diyerek daha yeşil bir Türkiye için bir araya geldiklerini belirterek, Erzurum'da ilçelerle birlikte 9 lokasyonda 11 bin 950 fidanı ve etkinliğin yapıldığı alanda 18 dönüm sahada 2 bin fidanı toprakla buluşturduklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından, protokolün katılımıyla fidanların dikimi yapıldı.

Etkinlikte, şehit yakınları da şehitlerin adına ayrılan fidanları protokol ve polis ekipleriyle birlikte toprakla buluşturarak can sularını verdi. Ekilen fidanların üstüne şehitlerin isimleri, doğum ve şehit oldukları tarihin yazıldığı kağıtlar asıldı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Akarsu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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