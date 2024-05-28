Erzurum\'da 4. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi düzenlendi

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Erzurum'da farklı üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla yüz yüze ve çevrim içi olarak "4. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi" gerçekleştirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAUM) tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği hususunda farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla ETÜ Konferans Salonu'nda "4. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi" düzenlendi.

Kongrenin açılışında konuşan ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, EKAUM'un kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili toplumsal farkındalık oluşturma misyonuyla hareket ettiğini söyledi.

Kadın temalı konu ve problemleri ele almak amacıyla düzenledikleri kongrede farklı bakış açılarını değerlendirip problemlerin çözümleri hakkında fikir alışverişinde bulunacaklarını anlatan Elmalı, şöyle devam etti:

"Kadının varlığını ortaya koyabilmesi, anlamlı bir varoluş sergileyebilmesi ve sorunlarına yönelik bir farkındalık yaratılıp çözüm önerileri üretilebilmesi için bu tarz çalışmaların yapılması ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu anlamda EKAUM'un TÜBİTAK desteği alarak büyük bir özveri ile gerçekleştirdiği ve artık gelenekselleşen Kadın Temalı Ulusal Öğrenci Kongresi hem böyle bir misyona hem de sürdürülebilir ve toplumu daha ileri taşıyacak genç nesillerin bilgi, düşünce ve yaklaşımlarını akademik bir ortamda paylaşmasına olanak sağlayacaktır."

Elmalı, kongrenin gerçekleşmesine destek veren ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve düzenleme komitesinde emeği geçenler ile kongreye katılan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Bayıl Oğuzkan ve online olarak kendilerine destek veren Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Kadriye Bakırcı, akademisyenler ve öğrencilere teşekkür etti.

EKAUM Müdürü Doç. Dr. Bahtinur Möngü de bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdikleri kongrede yeni bir şeyler öğrenip farklı noktalara temas ettiklerini belirterek, "Hem kadın hakları ve sorunlarını ele alıp değerlendiriyor hem de genç nesiller için akademik platformlar yaratarak akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Oğuzkan "Toplumda Kadın ve Kalkınmada Rolü: Gaziantep Örneği" başlıklı sunumunu, Prof. Dr. Bakırcı ise "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu" konuşması ile insan hakları ve kanunlar açısından kadının konumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kongrede, anne olmak isteyen ve istemeyen kadınlara yönelik kalıp yargıları, Anadolu'daki kadınların mirastaki konumunun sebepleri, gebelik yogası ve anne bebek bağlanması gibi kadın temalı çeşitli konular, sorunları ve çözümleri konuşuldu.

Hibrit olarak düzenlenen kongreye çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.