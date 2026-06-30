Erzurum'da Ağlayan Çocuk İhbarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Ağlayan Çocuk İhbarı

Erzurum\'da Ağlayan Çocuk İhbarı
30.06.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da gece saatlerinde ağlayan çocuk ihbarı sonrası yapılan aramalarda çocuk bulunamadı.

ERZURUM'da gece saatlerinde yapılan ağlayan çocuk ihbarı polis ve AFAD ekiplerini alarma geçirdi. Otluk alanda yaklaşık 1 saat süren aramalarda çocuğa rastlanmadı.

112 Acil Çağrı Merkezine, dün saat 23.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Kurt Deresi mevkiinde ağlayan çocuk sesi duyulduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler otluk alanda fener ve projektörlerle arama yaptı. Duvar dipleri ve çalılık alanlara kadar her taraf didik didik arandı. Ambulans ve sağlık görevlilerinin hazır bekletildiği bölgede 20'den fazla görevlinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasında çocuğa rastlanmadı. Bir süre bölgede araştırma yapan ekipler, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Olaylar, Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Ağlayan Çocuk İhbarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Fenerbahçe’de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı Fenerbahçe'de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
İşte Beşiktaş’ın yeni sezon formaları İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

12:10
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 12:19:29. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Ağlayan Çocuk İhbarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.