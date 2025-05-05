Erzurum'da Aile Yılı'na Özel Anlamlı Nikah Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da Aile Yılı'na Özel Anlamlı Nikah Töreni Düzenlendi

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi ve Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti seçilmesi nedeniyle düzenlenen nikah organizasyonunda toplam 50 çift dünya evine girdi. Törende Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü çiftlerin nikah şahidi oldu.

05.05.2025 19:48
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Erzurum'da aile yılına özel nikah töreni

ERZURUM - 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi ve Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından "2025 Turizm Başkenti" seçilmesi dolayısıyla Erzurum'da anlamlı bir nikah organizasyonu gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yakutiye Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, 5 Mayıs ve 25 Mayıs tarihlerinde toplam 50 çift dünya evine girdi. Erzurum'un plaka kodu olan 25'e atıfla, her iki günde de 25'er çiftin nikahı kıyıldı.

Evlendirme Dairesi, bu özel günlere mavi ve beyaz tonlardaki Erzurum temalı süslemelerle hazırlandı. Nikah salonu ve fotoğraf çekim alanı, çiftlerin unutulmaz anlarına ev sahipliği yaptı. Hem tarihlerin simgeselliği hem de çiftlerin yoğun ilgisi, organizasyona ayrı bir anlam kattı.

Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, bir çiftin nikah şahidi oldu ve yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Aile, toplumun temel taşıdır. 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi vesilesiyle böyle anlamlı bir günde çiftlerimizin yanında olmak bizim için büyük mutluluk. Bu özel tarihlerde hayatlarını birleştiren çiftlerimize ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Erzurum'un kültürel yapısına ve aile değerlerine uygun böylesi güzel organizasyonların artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Evlendirme memurları da çiftlerin bu mutlu anlarında içtenlikle görev alarak nikah törenlerine renk kattı.

Aile Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, hem aile kurumunun önemini vurguladı hem de Erzurum'un değerlerini yaşatan anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Aile Yılı'na Özel Anlamlı Nikah Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Aile Yılı'na Özel Anlamlı Nikah Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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