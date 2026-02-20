Erzurum'da Arama Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika
Erzurum'da Arama Kurtarma Tatbikatı

20.02.2026 09:49
AFAD koordinesinde 23 kurumun katılımıyla Erzurum'da tatbikat yapıldı, 2 yaralı kurtarıldı.

ERZURUM'da AFAD koordinesinde 23 kurum ve kuruluşun katılımı ile arama kurtarma tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği ağır kış koşulları nedeniyle çöken çatının enkazında kalan 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen tatbikat, kurumun kampüsündeki enkaz alanı ile kırsal bir mahallede gerçekleştirildi. AFAD'ın koordinesindeki tatbikatta; Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) gibi 23 kurum ve kuruluştan ekipler yer aldı. Masa başı ve saha olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği ağır kış şartları nedeniyle çöken bir çatının enkazında kalan 2 kişiyi kurtarmak için ekipler zamana karşı yarıştı. Çevre güvenliğinin alınmasından sonra AFAD ve JAK'ın ortak çalışması sonucu enkaz altındaki 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan yaralılar, hipotermi tehlikesine karşı termal battaniye ile sarılarak ambulansa taşındı.

SİSMİK AKUSTİK CİHAZI İLE DİNLEME

Aziziye ilçesine bağlı kırsal Ağören Mahallesi'nde de tatbikatın bir bölümü icra edildi. Mahalledeki metruk binaları inceleyen ekipler, canlı olup olmadığını kontrol etti. Metruk binaları kontrol eden ve önce 'Sesimi duyan var mı? Arama kurtarma ekibi geldi. Sesimi duyuyorsan ses ver' diye yapılan çağrıların ardından ekipler, sismik akustik cihazı ile binalarda canlı olup olmadığını dinledi. Dinlemelerde, metruk binalardan kimsenin olmadığının anlaşılması ile ekipler bölgeden ayrıldı.

Haber: Salih TEKİN/ERZURUM,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

