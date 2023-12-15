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Erzurum'da Binbir Hatim Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurum'da Binbir Hatim Geleneği Devam Ediyor

Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 489 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği, Pir Ali Baba Türbesi'nde düzenlenen programla sürdürüldü. Atlı hafızlar, Kur'an-ı Kerimlerle şehri turladı. Erzurum'da 490'ıncı kez düzenlenen 'Binbir Hatim' geleneğiyle merkez ilçelerde Kur'an okunacak.

Erzurum\'da Binbir Hatim Geleneği Devam Ediyor
15.12.2023 - 11:54,  Güncelleme: 11:56
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ERZURUM'u doğal afetlerden korumak için 489 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneğinin bu yılki programı nedeniyle, Pir Ali Baba Türbesi'nde Kur'an okuyan atlı hafızlar, ellerindeki Kur'an-ı Kerimlerle şehri turladı.

Kenti, doğal afetlerden korumak için 489 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği, bu yıl da sürdürüldü. Palandöken ilçesi Dutçu köyü dağındaki Pir Ali Baba'nın türbesinde düzenlenen 490'ıncı programa Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Müftüsü Rüstem Can ve çok sayıda davetli katıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derecede yapılan törende, kentte görevli hafızlar Kur'an okudu, müftü Rüstem Can da dua etti. Can'ın, Erzurum'un belalardan ve afetlerden korunması için yaptığı duayla başlanan programda, Vali Çiftçi ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, günün anlam ve önemine değinen konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından Pir Ali Baba Türbesi'nin bulunduğu tepede Kur'an okumaya başlayan atlı hafızlar, tören alanına indi. Tarihi geleneği başlatan hafızlar, protokolün tören alanından ayrılmasından sonra da ellerindeki Kur'an-ı Kerimleri okuyup şehri dolaştı. Protokol de türbeyi ziyaret edip dua okudu.

Erzurum'da 490'ıncı kez düzenlenen 'Binbir Hatim' geleneğiyle merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye'deki camilerde Kur'an okunacak. 'Binbir Hatim' geleneği, 13 Ocak'ta Ulu Cami'de erkeklere, 14 Ocak'ta ise aynı camide kadınlara okunacak hatim duasıyla sona erecek.

GELENEĞİ PİR ALİ BABA BAŞLATTI

Pir Ali Baba'nın, 1500'lü yıllarda, Yavuz Sultan Selim ve oğlu Kanuni Sultan Süleyman'ın Osmanlı padişahı olduğu dönemde yaşadığı tahmin diliyor. Osmanlı Devleti'nin yükselme ve gelişme yılları olan bu dönem, aynı zamanda ilim, sanat ve edebiyat alanında gelişmelerin olduğu ve bugüne kadar gelen kalıcı eserlerin ortaya çıktığı yıllar olarak biliniyor. Bu ortamda yetişen Pir Ali Baba, alim olup, o devrin büyük zenginlerindendir. Düzcü köyünde mutasarrıflık yapan Ali Baba, "Eğer her yıl, 'Binbir Hatim' okursanız Allahutaala bu memleketi hususiyetle zelzeleden korur" diyerek, maliki bulunduğu 8 köyden 4'ünün gelirini tamamen Erzurum'da yılda 1 kez okunmasına sebep olduğu 'Binbir Hatim'lere vakfetmiş ve bu hatimler o günden sonra Erzurum'da sürekli okutulup, Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar devam etmiştir. O senelerde meydana gelen bazı aksamalarla okutulamayan 'Binbir Hatim'ler, bir süre sonra Erzurum Müftüsü Hacı Muhammed Sadık Solakzade ve o zamanın Erzurum milletvekillerinden Mühirzade Asım Efendi ile Zihni Bey tarafından tekrar okutulmasının temini için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten izin aldırılıp, yeniden başlatılarak devam etmiş ve bugüne kadar gelmiştir.

Kaynak: DHA
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