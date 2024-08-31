Erzurum'da bir kişi babasını ve babasının arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika
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Erzurum'da bir kişi babasını ve babasının arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir kişi, babası ve babasının arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, av tüfeğiyle babasını ve F.K'yi vurdu. Olayın ardından E.K, güvenlik güçlerine teslim oldu. R.K. ile F.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

31.08.2024 22:46
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir kişi, babası ve babasının arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü.

Kentteki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan E.K. (31), ilçe kırsalında piknik yapan babası R.K. (56) ve babasının kadın arkadaşı F.K. (36) ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, av tüfeğiyle babasını ve F.K'yi vurdu.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildiren E.K, bölgeye gelen güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.K. ile F.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere ambulanslarla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA

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