Erzurum'da Bisiklet Turu Etkinliğine Yoğun İlgi - Son Dakika
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Erzurum'da Bisiklet Turu Etkinliğine Yoğun İlgi

Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu Erzurum'da renkli görüntüler oluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, bağımlılıkların zararlarına dikkat çekerek sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulundu. Tarihi Erzurum kalesi önünde başlayan 8 kilometrelik tur, il protokolünün de katılımıyla renkli bir etkinlik oldu.

05.05.2024 22:07
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Erzurum'da bisiklet turu etkinliğine yoğun ilgi

ERZURUM - Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu Erzurum'da renkli görüntüler oluşturdu.

Yeşilay'ın 2011 yılından bu yana organize ettiği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 11'incisi, "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Türkiye'nin tüm şehirlerinde eş zamanlı düzenlenecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 10 bini aşkın bisikletseveri bir araya getirerek bağımlılıkların zararlarına dikkat çekecek ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulundu.

Tarihi Erzurum kalesi önünde başlayan tura katılım oldukça yüksek oldu. İl protokolünün de katıldığı 8 kilometrelik bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İHA

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