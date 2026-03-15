Erzurum'da Çatıdan Düşen Kar Arabayı Önce Hasara Uğrattı

ERZURUM'da 7 katlı binanın çatısından düşen kar kütlesi park halindeki otomobilde zarara yol açtı. Çatıdaki karın düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde artmasıyla çatılarda biriken kar ve buzlar eriyerek dökülmeye başladı. Dün saat 18.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi 1'inci Millet Bahçe Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın çatısında biriken karlar, düştü. Bina önünde park halindeki 19 UL 773 plakalı otomobilin üzerine düşen kar kütleleri araçta hasara yol açtı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.