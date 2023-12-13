 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan kavgada bir çocuğu bıçaklayarak kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Erzurum\'da çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı
13.12.2023 - 18:37,
Abone Ol

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, kavga ettiği çocuğu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Cumhuriyet Caddesi'nde çıkan kavgada Y.E.Y'yi (16) bıçaklayarak kaçan M.B.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucunda M.B.D'yi olayda kullandığı suç aletiyle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Caddesi, Yakutiye, Erzurum, kavga, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


18:18
Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49
Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34
HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı

Son Dakika
18:18 Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
16:03 İngiltere'de bir ilkokulda, bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edildi
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 19:13:21. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement