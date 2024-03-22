Erzurum'da Dedelerin Scooter Deneyimi

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Erzurumlu dedelerin scooter deneyimi izleyenleri gülümsetti

Erzurum'da scooterlar yollara çıktı, vatandaşın ilgisini topladı.

ERZURUM - Ülkemizde artık önemli bir ulaşım aracı olarak görülen scooter, Erzurum kent merkezinde de ilk sürüşleriyle vatandaşın ilgisini topladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde kullanılmak üzere bir ilke imza attı ve scooterlar için izin verdi. Firma yetkilileri şehrin muhtelif yerlerine deneme amaçlı scooterları yerleştirmeye başlarken bazı vatandaşlar yabancı oldukları bu ulaşım aracını şaşkınlıkla karşıladı. 70 yaşındaki Metin Yılmaz Erzurum'da ilk kez kullanılan scooterı denerken zaman zaman çevresindeki insanların gülümsemelerine sebep oldu. 74 yaşındaki Ahmet Sağıroğlu ise scooterın kullanışlı ve pratik olduğunu dile getirerek, "Ben de işlerimde bunu kullanacağım. Erzurum'a böyle bir hizmetin gelmesi sevindirici" şeklinde konuştu. Gençlerin de ilgi gösterdiği scooterın Erzurum'da özellikle kış aylarında nasıl bir kullanım imkanı vereceği merakla bekleniyor.

(MEK-NK-ŞG-Y)