Erzurum'da düzenlenen 'JASAT Mercek-6' operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da düzenlenen 'JASAT Mercek-6' operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Erzurum\'da düzenlenen \'JASAT Mercek-6\' operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Erzurum'da gerçekleştirilen 'JASAT Mercek-6' operasyonunda, aranan 2 zanlı yakalandı ve tutuklandı.

26.04.2024 22:53
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Erzurum'da düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 6 yıl 8'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ve G.Y'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da düzenlenen 'JASAT Mercek-6' operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da düzenlenen 'JASAT Mercek-6' operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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