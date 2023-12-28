Erzurum\'da Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Erzurum'da, 14 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla "2. Bölge Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında, Trabzon, Muş, Erzincan, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Rize, Iğdır ve Ardahan valileri, vali vekilleri, emniyet müdürleri ile jandarma komutanlarının katılımıyla "2. Bölge Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı" kentteki bir otelde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, düzensiz göçle ilgili tedbirlerin artırılması, bu konuda bölgedeki kurumların daha etkin şekilde işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin coğrafi konumunun önemini vurgulayan Çiftçi, "Coğrafi konumuz itibarıyla düzensiz göç hareketlerinde transit ve hedef ülke konumundaki ülkemizin, gelişen bir ekonomiye sahip olması nedeniyle transit ülke konumundan çıkarak düzensiz göçmenler için 'hedef ülke' haline gelmesi, ulusal ve uluslararası güvenliğin sağlanması açısından her zamankinden daha fazla tedbir alınmasını gerektiren bir dönemdeyiz. Bu nedenle bölgedeki kurumların etkin bir işbirliği yürütmek çok önemli." ifadesini kullandı.

Çiftçi, yaşanan ulusal sınır ihlallerine karşı devletin beton duvar inşa etmek, pasaport kontrollerini artırmak gibi tedbirler aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sınır güvenliğimizi daha iyi hale getirdiğimiz takdirde düzensiz göçmenlerin farklı göç rotaları arayışı içine girdiğine şahit oluyoruz. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin sağlam temellere bağlanması için muhterem Cumhurbaşkanımızın 'düzensiz göçle mücadele hiçbir zaman sekteye uğramadı, uğrayamaz' ifadeleri, yürüttüğümüz çalışmaların kararlılığına esas teşkil etmekle birlikte, İçişleri Bakanımızın, ilgili kurumlarımızın titiz çalışmaları sonucunda, birçok kayıtsız göçmenin yakalanarak sınır dışı edilmesine vesile olmuştur."

Yürütülen çalışmalarla ülkeye yasa dışı yollarla giren ve çalışan göçmenlerin oranında gözle görülür oranda azalma yaşanacağının önemini anlatan Çiftçi, düzensiz göçle mücadelede etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi için tüm illerin katkı sağlamasını, sahada kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi için farkındalık ve bütüncül bakış açısının oluşturulması gerektiğini işaret etti.

Vali Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızdan geçmeyi başarmış düzensiz göçmenler ise gerekli kontrollerden sonra geri gönderme merkezlerine sevk edilerek ülkelerine deport edilmektedir. Her sınır dışı işleminin devlet için maliyetli ve zahmetli olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda düzensiz göçün engellenmesinde sınır güvenliğinin gerekliliği bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Ülkemiz, düzensiz göç ve mülteci yükünü dünyada en ağır hisseden ülkelerin başında yer almasına rağmen, kadim medeniyetimizin ve değerlerimizin gerektirdiği gibi geri gönderme sürecindeki işlemlerin insani boyutta olmasına büyük önem vermektedir.

Son günlerde sosyal medyanın da etkisiyle düzensiz göçmenler ile mülteci kavramlarının birbirine karıştırılması sonucu ülkemize sığınmış, yasal yollarla misafir ettiğimiz mültecileri ötekileştirici algıların geliştiğini görüyoruz. Mülteci sorunu diye genelleştiğimiz meselenin arka planında büyük bir dram, acı bir hikaye olduğunu unutmamalıyız."

Toplantıya, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Sınır Dışı İşleri Daire Başkanı Ahmet Küçükikiz ve Erzurum Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan da katıldı.