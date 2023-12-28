 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Erzurum'da, 14 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla düzensiz göç ile mücadele koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, düzensiz göçle ilgili tedbirlerin artırılması ve bölgedeki kurumların daha etkin işbirliği yapması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, ülkeye yasa dışı yollarla giren ve çalışan göçmenlerin oranında azalma yaşanması için etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Erzurum\'da Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
28.12.2023 - 16:49,
Abone Ol

Erzurum'da, 14 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla "2. Bölge Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında, Trabzon, Muş, Erzincan, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Rize, Iğdır ve Ardahan valileri, vali vekilleri, emniyet müdürleri ile jandarma komutanlarının katılımıyla "2. Bölge Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı" kentteki bir otelde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, düzensiz göçle ilgili tedbirlerin artırılması, bu konuda bölgedeki kurumların daha etkin şekilde işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin coğrafi konumunun önemini vurgulayan Çiftçi, "Coğrafi konumuz itibarıyla düzensiz göç hareketlerinde transit ve hedef ülke konumundaki ülkemizin, gelişen bir ekonomiye sahip olması nedeniyle transit ülke konumundan çıkarak düzensiz göçmenler için 'hedef ülke' haline gelmesi, ulusal ve uluslararası güvenliğin sağlanması açısından her zamankinden daha fazla tedbir alınmasını gerektiren bir dönemdeyiz. Bu nedenle bölgedeki kurumların etkin bir işbirliği yürütmek çok önemli." ifadesini kullandı.

Çiftçi, yaşanan ulusal sınır ihlallerine karşı devletin beton duvar inşa etmek, pasaport kontrollerini artırmak gibi tedbirler aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sınır güvenliğimizi daha iyi hale getirdiğimiz takdirde düzensiz göçmenlerin farklı göç rotaları arayışı içine girdiğine şahit oluyoruz. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin sağlam temellere bağlanması için muhterem Cumhurbaşkanımızın 'düzensiz göçle mücadele hiçbir zaman sekteye uğramadı, uğrayamaz' ifadeleri, yürüttüğümüz çalışmaların kararlılığına esas teşkil etmekle birlikte, İçişleri Bakanımızın, ilgili kurumlarımızın titiz çalışmaları sonucunda, birçok kayıtsız göçmenin yakalanarak sınır dışı edilmesine vesile olmuştur."

Yürütülen çalışmalarla ülkeye yasa dışı yollarla giren ve çalışan göçmenlerin oranında gözle görülür oranda azalma yaşanacağının önemini anlatan Çiftçi, düzensiz göçle mücadelede etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi için tüm illerin katkı sağlamasını, sahada kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi için farkındalık ve bütüncül bakış açısının oluşturulması gerektiğini işaret etti.

Vali Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızdan geçmeyi başarmış düzensiz göçmenler ise gerekli kontrollerden sonra geri gönderme merkezlerine sevk edilerek ülkelerine deport edilmektedir. Her sınır dışı işleminin devlet için maliyetli ve zahmetli olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda düzensiz göçün engellenmesinde sınır güvenliğinin gerekliliği bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Ülkemiz, düzensiz göç ve mülteci yükünü dünyada en ağır hisseden ülkelerin başında yer almasına rağmen, kadim medeniyetimizin ve değerlerimizin gerektirdiği gibi geri gönderme sürecindeki işlemlerin insani boyutta olmasına büyük önem vermektedir.

Son günlerde sosyal medyanın da etkisiyle düzensiz göçmenler ile mülteci kavramlarının birbirine karıştırılması sonucu ülkemize sığınmış, yasal yollarla misafir ettiğimiz mültecileri ötekileştirici algıların geliştiğini görüyoruz. Mülteci sorunu diye genelleştiğimiz meselenin arka planında büyük bir dram, acı bir hikaye olduğunu unutmamalıyız."

Toplantıya, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Sınır Dışı İşleri Daire Başkanı Ahmet Küçükikiz ve Erzurum Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan da katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, Erzurum, Güvenlik, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


16:53
Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26
Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05
Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57
Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56
Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Son Dakika
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57 Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56 Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45 Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 17:20:23. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement