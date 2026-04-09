Erzurum'da Düzensiz Göçmen Mücadelesi

09.04.2026 13:08
Vali Baruş, 520 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 76 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, kentte bu yılın ilk üç ayında 520 düzensiz göçmenin yakalandığını ve konuyla ilgili 76 zanlının da tutuklandığını söyledi.

Vali Baruş, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, 2025 ve 2026'nın ilk 3 ayındaki asayiş verilerini karşılaştırdı.

Baruş, kentteki sokak hayvanlarından kaynaklı şikayetlere hızlı şekilde müdahale için 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hizmet verdiğini hatırlatarak, ihbarların 6 saat içinde sonuçlandırılması için İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda karar alındığını söyledi.

Yılın başında hayvan bakımevlerinin kapasitesinin 1900'e yükseltildiğini dile getiren Baruş, yeni hazırlanan bakımevleriyle bu sayının 7 bin 300'e çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Baruş, kentteki asayiş olaylarının yüzde 18,3 arttığını belirterek, "Vatandaşlarımızın, kötü niyetli dolandırıcıların oyunlarına gelmemek için tanımadıkları kişilerin telefon çağrılarına cevap vermemeleri, kişisel bilgilerini kesinlikle karşı tarafla paylaşmamaları, yanlışlıkla bu bilgileri paylaşmışlarsa hemen 112 vasıtasıyla polise ya da jandarmaya haber vermeleri gerekmektedir." uyarısında bulundu.

Kentte 223 koruyucu tedbir ve 1173 önleyici tedbir kararı alındığını anlatan Baruş, KADES uygulamasından bu yıl 472 ihbar yapıldığını aktardı.

Baruş, "İlimizin düzensiz göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle göçmen kaçakçılığıyla mücadelede büyük gayret göstermekteyiz. 2026'da 65 operasyonda 142 organizatör yakalanmış ve 76'sı tutuklanmış, 520 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edilmiştir." şeklinde konuştu.

Yeni trafik kanundaki düzenlemelerin ardından yetkisiz basım ve sahte plaka ile araçta mevzuata aykırı ışık sistemi bulundurma konularından kentte ceza uygulanmadığını dile getiren Baruş, şunları kaydetti:

"Makas atma cezası 90 bin lira bundan 3, trafikte saldırı amacıyla başka aracı takip etmek ve araçtan inmenin 180 bin lira bu konudan da 1, 'dur' ihtarına uymamanın cezası 200 bin lira ve bu güne kadar 11, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmanın cezası 200 bin lira bundan da 182, kırmızı ışık ihlalinden 1877, alkollü araç kullanmadan 39, abartı egzozun cezası 16 bin lira bundan da 17 ceza uygulandı. Tüm kolluk güçlerimizin mesaisinin temel amacı, Erzurum'u ve Erzurumluları daha güvenli ve huzurlu bir ortama kavuşmasıdır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden çetelerle ve organize suç örgütleriyle gençlerimizin geleceğini esir almak isteyen zehir tacirleriyle ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütleriyle mücadelemiz amansız şekilde devam edecektir."

Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu da hazır bulundu.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Erzurum'da Düzensiz Göçmen Mücadelesi
