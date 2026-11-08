Erzurum'da Emirhan Kabanlı'yı pompalı tüfekle öldüren gelinlikçi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da Emirhan Kabanlı'yı pompalı tüfekle öldüren gelinlikçi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum\'da Emirhan Kabanlı\'yı pompalı tüfekle öldüren gelinlikçi tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Erzurum'da gelinlikçi Hakkıhan Gez, bitişikteki iş yerinin sahibi Emirhan Kabanlı'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle kasten öldürme suçundan tutuklandı. Kabanlı, Yakutiye'deki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ERZURUM'daki iş yerinde esnaf komşusu Emirhan Kabanlı'yı pompalı tüfekle öldüren Hakkıhan Gez, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Emirhan Kabanlı ise toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kevelciler Caddesi'ndeki gelinlikçide meydana geldi. Gelinlik dükkanının sahibi Hakkıhan Gez ile içeri giren bitişikteki iş yerinin sahibi Emirhan Kabanlı gülerek konuşmaya başladı. İş yerinin kapısını açıp çıkmak isteyen Emirhan Kabanlı'ya, Hakkıhan Gez, 'İçi boş' dediği pompalı tüfeği doğrulttu ve tetiğe bastı. Silahın ateş alması sonucu Kabanlı, karın bölgesinden vuruldu. Kapının önüne düşen Kabanlı'nın yardımına Hakkıhan Gez ve bölgedeki diğer esnaf koştu. Özel araçla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kabanlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay, gelinlik dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin kapısının önünde bekleyen Emirhan Kabanlı'ya, Hakkıhan Gez'in pompalı tüfeği doğrultması ve tetiğe basmasıyla Kabanlı'nın yere yıkıldığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri, şüpheli Hakkıhan Gez'i olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hakkıhan G., sorgusu için Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan şüpheli, basın mensuplarının olayla ilgili sorularını cevapsız bıraktı. Savcılık ifadesinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan Hakkıhan Gez, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emirhan Kabanlı için Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ve arkadaşlarının katıldığı cenaze namazı sonrası Emirhan Kabanlı, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
3. SayfaYakutiyeErzurumGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Bakan Işıkhan’dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
11 yıldır dinmeyen öfke Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı 11 yıldır dinmeyen öfke! Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
18:18
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi’ne katılacak
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak
18:11
Emre Belözoğlu’nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor
Emre Belözoğlu'nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor
18:08
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor
Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
17:50
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
16:25
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
15:33
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 18:28:23. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Emirhan Kabanlı'yı pompalı tüfekle öldüren gelinlikçi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android