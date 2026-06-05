Erzurum'da Feci Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da Feci Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı

Erzurum\'da Feci Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı
05.06.2026 22:53
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Erzurum'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ERZURUM'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu 1'i bebek 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.40 sıralarında Hınıs-Muş kara yolunun Aşağı İncesu mevkisinde meydana geldi. Hınıs'a istikametinde Ekrem İ.'nin (58) kontrolünü yitirdiği 34 NHZ 027 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki Halide M. (67) ile Netice İ.'nin (52) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Yusuf Ali M. (2) ile Derya Y. (31), Leyla M. (39), Ziynet P. (59) ve sürücü Ekrem İ., ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan kalbi duran Yusuf Ali M., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karayazı Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı ise ileri tetkik için Erzurum'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Güncel, Bebek, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Feci Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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