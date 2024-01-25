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Erzurum'da FETÖ soruşturmasında ihraç edilen hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da FETÖ soruşturmasında ihraç edilen hükümlü yakalandı

Erzurum'da FETÖ soruşturması kapsamında memurluktan ihraç edilen ve örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda eski memur A.A. gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Erzurum\'da FETÖ soruşturmasında ihraç edilen hükümlü yakalandı
25.01.2024 - 10:55,
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Erzurum'da FETÖ soruşturmasında memurluktan ihraç edilen ve örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski memur A.A. yakalandı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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