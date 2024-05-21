Erzurum'da FETÖ üyeliğinden hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan özel bir yurdun firari eski müdürü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte FETÖ'ye yönelik yaptıkları çalışmalarda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıldır aranan 9 kesinleşmiş hapis cezası bulunan, özel sektörde eskiden yurt müdürlüğü yapan M.B'yi yakaladı.
FETÖ hükümlüsü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. ???????
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen firari eski yurt müdürü yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?