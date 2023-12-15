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Erzurum'da Filistin paneli düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Genç Düşünürler Topluluğu Kulübü tarafından Erzurum'da düzenlenen 'Filistin: Dün, Bugün ve Yarın' paneli, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Panelde konuşan yetkililer, Kudüs'ün sembolik önemine vurgu yaparak, İsrail'in Filistin'e yönelik işgallerini ve zulümlerini eleştirdi. Müslüman coğrafyasında en gür sesin Türkiye'den geldiği belirtilirken, İsrail'e karşı tepkisizliğin sona ermesi gerektiği vurgulandı.

Erzurum\'da Filistin paneli düzenlendi
15.12.2023 - 17:03,  Güncelleme: 17:05
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Erzurum'da "Filistin: Dün, Bugün ve Yarın" paneli gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Genç Düşünürler Topluluğu Kulübü tarafından Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salon'da düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, burada yaptığı konuşmada, Kudüs'ün sadece bir şehir değil bir sembol, imtihan, dava, Müslümanlar için direniş ve isyan olduğunu söyledi.

Kudüs'ün, Müslümanların kıblesi olduğunu belirten Kaldırım, "Müslümanların idaresi altında asırlarca tam anlamıyla Darüsselam yani barışın, huzurun eli olan Kudüs ve çevresi, siyonizmin 75 yıldır devam eden işgali neticesinde bugün insanlığın vicdanını parçalayan acıların eli oldu. İsrail'in bugün Filistin'de yapmış oldukları tam manasıyla bir katliam ve soykırımdır." dedi.

"İsrail gücünü, askeri teknolojisinden, demir kubbesinden, Batılı devletlerden değil, bizim tepkisizliğimizden, eylemsizliğimizden, korkaklığımızdan alıyor." diyen Kaldırım, İslam dünyasının Kudüs imtihanında sınıfta kaldığını belirtti.

Sadece İslam dünyasının değil, tüm insanlığın da Kudüs imtihanında sınıfta kaldığına dikkati çeken Kaldırım, "Batı, böyle bir vahşet karşısında savunduğu bütün değerleri ayaklar altına almıştır. Yönetimler uyusa da 'medeniyetin beşiği' dedikleri Batı uygarlığı sussa da uluslararası kuruluşlar, yöneticiler uyusa da kör ve sağır olsalar da gerçekten dünyanın vicdanlı insanları bugün ayağa kalkmış durumda. Meşrebi, dini fark etmeksizin kalbinde, içinde birazcık vicdanı olan, oradaki kadınları, çocukları, yaşlıları gören, o çocukların ve bebeklerin bombalar altında titrediğini gören herkes isyandadır." diye konuştu.

Müslüman coğrafyasında sesini en gür ve yüksek çıkaran ülkenin sadece Türkiye olduğunu vurgulayan Kaldırım, "Bir şeyler yapıp İsrail'i rahatsız etmeliyiz. İsrail'e korkmadığımızı bir şekilde göstermeliyiz. Çünkü onlar korkmadığımızı gördüklerinde ne kadar teknolojik olursa olsunlar, ne kadar güçlü askeri kapasiteleri olursa olsun, Batı ne kadar arkalarında durursa dursun, dileyecekler ki karşılarında Müslümanlar var." şeklinde konuştu.

Kulüp Başkanı Hakan Aydın da 1917'den beri çeşitli küresel güçlerin türlü emellerle bölgeye çöreklendiğini, bu coğrafyada Filistin halkının sistematik olarak yerlerinden edildiğini ve türlü zulüm ile haksızlığa uğradığını ifade etti.

Filistin halkına sadece İsrail'in zulüm ve haksızlık yapmadığını belirten Aydın, "Küresel sermayeyi elinde bulunduran siyonistler ve onların bir çağrı ortakları menfaatleri uğruna ruhlarını adeta şeytana peşkeş çekmiş vaziyettedirler. Bize düşen bu haysiyetsiz insan müsveddelerine karşı mücadele etmektir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Sait Dilek, Doç. Dr. Ali Servet Öncü ve Doç. Dr. Mustafa Tayfun Üstün'ün sunumlarıyla devam eden panele, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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