Erzurum'da firar eden hükümlü cezaevine konuldu - Son Dakika
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Erzurum'da firar eden hükümlü cezaevine konuldu

Erzurum\'da firar eden hükümlü cezaevine konuldu

Erzurum'da çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden ve eşini silahla ağır yaralayan hükümlü, tekrar cezaevine konuldu. Firar eden hükümlü, Palandöken ilçesinde yakalanarak tutuklandı. Yaralı eş ise hastanede tedavi altında.

21.02.2024 14:37  Güncelleme: 14:38
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Erzurum'da çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden ve iki gün önce eşini silahla ağır yaralayan hükümlü cezaevine konuldu.

Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 19 Şubat'ta eşi Elif S'yi (32) silahla ağır yaralayarak kaçan Şafak S'nin (39) emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Erzurum- Pasinler kara yolunda takside suç aletiyle yakalanan Şafak S, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağır yaralı Elif S'nin ise Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA

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