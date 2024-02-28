Erzurum'da 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Erzurum\'da 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Erzurum'da, 7 yıldır aranan ve hakkında 29 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyonla Kadir T'yi gözaltına aldı. Firari hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

28.02.2024 15:47  Güncelleme: 15:50
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Erzurum'da, 7 yıldır aranan ve hakkında 29 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 29 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 11 aranma yer alan, 6 milyon 865 bin 520 lira adli para cezası olan Kadir T'yi operasyonla gözaltına aldı.

Sahte kimlikle yakalanan firari hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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