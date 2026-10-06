Erzurum\'da geçen ay 86 aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı, 7 kayıp bulundu

Erzurum'da jandarma ekipleri geçen ay yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ile güvenliğin sağlanması ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen ay yapılan çalışmalarda asayiş suçlarından aranan 57, siber suçlardan 15, kaçakçılık ve organize suçlardan 2, narkotik suçlardan 10 ve FETÖ'den de 2 olmak üzere toplam 86 aranan yakalandı.

Ekipler ayrıca kayıp olarak aranan 7 kişiyi bularak ailelerine teslim etti.