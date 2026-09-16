Erzurum\'da gölete serinlemek için giren 28 yaşındaki kişi boğuldu

Erzurum'da serinlemek için arkadaşlarıyla gölete giren kişi boğuldu.

M.Ç. (28) ve arkadaşları, piknik yapmak için merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Palandöken ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Tekederesi Göleti'ne geldi.

Gölet etrafında arkadaşlarıyla otururken serinlemek için suya giren M.Ç'nin gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAK ekipleri, gölette yaklaşık 5 metre derinlikte M.Ç'nin cesedine ulaştı. Sudan çıkarılan cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gölet kenarında arkadaşlarıyla kayalıklarda dondurma yiyip balık tutan M.Ç'nin arkadaşlarının uyarısına rağmen gölete girdiği öğrenildi.