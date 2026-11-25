??????? Erzurum'da diş hekimleri, çocukların erken yaşta ağız ve diş sağlığı bilinci kazanması ve doğru alışkanlıklar edinmesi amacıyla okulları ziyaret ederek öğrencilere gönüllü eğitim veriyor.

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Erol Tuşik öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında diş hekimleri, kırsal mahalledeki çocuklarla bir araya gelerek ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunuyor.

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında bir araya gelen gönüllü hekimler, kent merkezindeki bazı okulların yanı sıra kırsaldaki Yoncalık İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere doğru diş fırçalama alışkanlıkları, ağız ve diş sağlığının önemi ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgiler verdi.

Başhekim Tuşik ve gönüllü diş hekimleri, okullardaki çocuklara hediyeler verdikten sonra ağız ve diş sağlığı taramalarını da gerçekleştirdi.

Çocukların küçük yaşlarda doğru sağlık alışkanlıkları kazanmasını hedefleyen çalışmayla ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik farkındalığın artırılması ve koruyucu sağlık anlayışının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin de destek verdiği etkinlikte öğrenciler, diş hekimleriyle bir araya gelerek ağız ve diş sağlığı konusunda merak ettikleri konuları öğrenme fırsatı buldu.

???????"Sağlıklı nesiller için çocuklarımıza ulaşmayı önemsiyoruz"

Başhekim Tuşik, AA muhabirine, ağız ve diş sağlığının korunmasında erken yaşta kazanılan alışkanlıkların önemli olduğunu söyledi.

Çalışmalar gönüllülük esasıyla yürüttüklerini ifade eden Tuşik, "Sağlıklı nesiller için çocuklarımıza ulaşmayı önemsiyoruz. Okullarda ve kırsal mahallelerde çocuklarımıza ulaşarak sağlık hizmetleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren ağız ve diş sağlığına önem vermelerini, doğru diş fırçalama alışkanlığı kazanmalarını istiyoruz. Bu bilincin erken yaşta oluşması, ilerleyen dönemlerde karşılaşılabilecek ağız ve diş sağlığı sorunlarının önlenmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

Tuşik, çalışmalarını farklı okullarda da sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmak için koruyucu sağlık hizmetlerini toplumun her kesimine ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.