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Erzurum'da gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Erzurum'da gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı

Erzurum\'da gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı

Erzurum'da yapılan soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla E.A. ve H.Ö. ile öğrenci yapılanması içerisinde olduğu ileri sürülen A.D'yi gözaltına aldı. Ancak şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

02.02.2024 13:47
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Erzurum'da gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube ekiplerinin il genelinde FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla E.A. ve H.Ö. ile örgütün öğrenci yapılanması içerisinde olduğu ileri sürülen aktif görevdeki hemşire A.D'yi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurum'da gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı - Son Dakika
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