Erzurum\'da inşaat firmasının sulama şebekesinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Erzurum'da bir inşaat firmasının sulama şebekesinin vana odasından hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.
Aziziye ilçesinde bir inşaat firmasının su vanalarındaki basıncı ayarlamada kullandığı 32 pilot ve sinyal hattı malzemelerini çalan O.B (46), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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