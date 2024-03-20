Erzurum\'da İsme Özel Ramazan Pideleri

Erzurum'da fırınlarda siparişle alınan ramazan pideleri, "isme özel" pişiyor.
Ramazan coşkusunun yaşandığı Erzurum'da iftar sofralarını süsleyen ramazan pideleri de özel hazırlanıyor.
Her gün iftardan önce fırınlara giden vatandaşlar, "sade", "yumurtalı-susamlı", "yumurtalı" ya da "susamlı" şeklindeki tercihleri için üzerine kalemle isimlerini yazdıkları yağlı kağıt bırakılan pidelerin fırında pişmesini bekliyor.
Birçok fırıncının müşterilerinin tercihlerini bilmesi nedeniyle yağlı kağıda sadece isim ve soyisim yazılması yeterli oluyor. Kente özel bu ramazan geleneği, yıllardır devam ediyor.
Fırınlardaki kalabalık akşam ezanı okunana kadar sürüyor
İftardan iki saat önce fırınlarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, akşam ezanı okunana kadar özel pide siparişlerini sürdürüyor. Kendilerine özel pidelerini bekleyen vatandaşlar, bu sırada birbirleriyle de sohbet ederek iftar vaktini bekliyor.
Erzurum'da 16 yıldır fırıncılık yapan Gürsel Polatlı, AA muhabirine, pide üzerine isim yazma geleneğinin kentte çok uzun zamandır var olduğunu söyledi.
Bazı müşterilerin pidelerine, önceden isimlerini yazdırıp daha sonra gelip fırından aldığını ifade eden Polatlı, şöyle konuştu:
"Müşterilerimiz isimlerini yazdırıp burada vakit geçiriyor, daha sonra ekmeğini alıp evine gidiyor. Ekmeklerde ince tırnaklı, uzun tırnaklı, göbekli, kalın tırnaklı gibi 5-6 çeşitten oluşmaktadır. Pidelerde yazılan isimler, müşterilere hastır. Ramazandan ramazana gelen müşterilerimiz var. Kendine has ekmeğini yaptırır, alır ve gider. 16 yıldır bu işi yapıyoruz. Kimin hangi ekmeği hangi şekli istediğini biliyoruz. Bu geleneğin Erzurum'a has olduğunu biliyoruz."
"Bu aslında sosyal bir aktive gibi"
Vatandaşlardan İsmail Arslan, ramazan pidesinin kentte çok önemsendiğinden bahsetti.
Pide kuyruğuna değinen Arslan, "Erzurum'da ramazan pidesi sırasını beklemek, normal ekmek sırasını beklemek gibi değil. Biz iftara bir, bir buçuk saat kala fırınlara geliriz. Tanıdık birileriyle mutlaka karşılaşırız ve burada hasbihal ederiz. Sıra bekleriz, isim yazdırırız. Ekmeklerimizi alıp ve gidip iftarımızı açarız. Bu bir gelenek haline gelmiştir. Bu aslında sosyal bir aktive gibi. Normalde fırıncıyı da tanırız, ekmeği çıkaranı da biliriz. İsim yazdırmak bir gelenektir." diye konuştu.
Özel ramazan pidesi hazırlatmanın kentte artık gelenek haline geldiğini belirten Talip Kılıç, "Ekmeği sürekli aynı yerde aldığımız için hangi ekmeği aldığımızı biliyor. Önceden haber veriyoruz ve geldiğimizde ekmeğimiz hazır oluyor. Haber vermediğimiz zaman gelip sıra bekliyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da İsme Özel Ramazan Pideleri - Son Dakika
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