Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Kasım'da Aşkale, 29 Kasım'da Horasan ilçesinde bir kargo şubesinde arama yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda; 777 adet çeşitli boy ve markalarda gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi. Piyasa değeri 2 milyon 812 bin 500 lira olan parfümlerle ilgili 2 şüpheli, gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Jandarma, 2.8 Milyon Liralık Gümrük Kaçağı Parfüm Ele Geçirdi - Son Dakika
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