Erzurum\'da Jandarma, 2.8 Milyon Liralık Gümrük Kaçağı Parfüm Ele Geçirdi

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ERZURUM'da jandarmanın düzenlediği baskınlarda piyasa değeri 2 milyon 812 bin 500 lira olan 777 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Kasım'da Aşkale, 29 Kasım'da Horasan ilçesinde bir kargo şubesinde arama yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda; 777 adet çeşitli boy ve markalarda gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi. Piyasa değeri 2 milyon 812 bin 500 lira olan parfümlerle ilgili 2 şüpheli, gözaltına aldı.