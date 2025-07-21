Erzurum'da Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu

Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 1 ton 798 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yeri ile depoya operasyon düzenledi.
Aramalarda, 1 ton 798 kilogram gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen nargile tütünü, 30 bin muhtelif markalara ait boş nargile tütünü paketi, 6 litre nargile tütünü imalatında kullanılan aroma ile nargile tütünü imalatında kullanılan paketleme makinesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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