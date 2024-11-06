Erzurum\'da Kaçakçılık Operasyonu: 319 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Erzurum'da, kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki ayrı operasyonda 319 bin 780 makaron ele geçirildi, iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, farklı günlerde düzenledikleri iki ayrı operasyonda, 314 bin 600 boş makaron, 1500 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 180 içi dolu makaron, 8 elektronik sigara ve 1 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan S.K. ve M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.