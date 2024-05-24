Erzurum\'da Karısını Silahla Öldüren Kişi Tutuklandı

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde karısını evde silahla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Halil C (71), evinde karısı Hamgül Ciğerli'yi (73) silahla öldürdü.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, şüpheli Halil C, mahalledeki bir çay ocağından polis ekiplerini arayarak teslim oldu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli Halil C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.