Erzurum'da Karısını Silahla Öldüren Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da Karısını Silahla Öldüren Kişi Tutuklandı

Erzurum\'da Karısını Silahla Öldüren Kişi Tutuklandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşanan olayda, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Halil C, evinde karısı Hamgül Ciğerli'yi silahla öldürdü. Şüpheli, polis ekiplerini arayarak teslim oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kadının cenazesi Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli Halil C, adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

24.05.2024 20:45
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde karısını evde silahla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Halil C (71), evinde karısı Hamgül Ciğerli'yi (73) silahla öldürdü.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, şüpheli Halil C, mahalledeki bir çay ocağından polis ekiplerini arayarak teslim oldu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli Halil C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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