Erzurum'da kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı

Erzurum\'da kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı

Erzurum'un Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde akraba iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.05.2024 10:53
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Erzurum'da 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki TOKİ'lerde dün akraba iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden T.Z, S.Z, H.Z. ve E.Z. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki TOKİ'lerde dün akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralanmış, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri kavgayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Erzurum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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