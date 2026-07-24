Erzurum\'da Kentsel Dönüşümün Temeli Atıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Habipbaba Kentsel Dönüşüm 2. Etap Temel Atma ve Alipaşa Konutları Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Tekin, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibi'nin gösterisinin ardından törende, her Erzurum'a geldiğinde şehirde yeni bir şeyi gördüğünü, bunun kendisini çok mutlu ettiğini, kentsel dönüşümden şehirdeki yatırım imkanlarının artırılmasına, merkezi yönetimin yapması gereken işlerde kolaylık sağlamaktan sosyal donatı alanları oluşturmaya kadar çok sayıda belediyecilik hizmetinin yapıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Tekin, Uzundere'den Aşkale'ye kadar bütün ilçelerde herkesin, Sekmen'in insani, olumlu çözüm üreten tavrından memnuniyetlerini ifade ettiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şehre gerçekten hem belediyecilik yapıyor hem de insan olarak abilik yapıyor, büyüklük yapıyor. Herkesin arasındaki uyumu o sağlıyor. Ben bir Erzurumlu olarak kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şuna da inanıyorum. Bu uyum çalışmalara bereket getiriyor.

Bugün burada bulunma sebebim bir Müslüman olarak, bir Erzurumlu olarak Mehmet Sekmen Başkanımızın Erzurum'a, Erzurumlu hemşehrilerimize yaptığı hizmetlere Cenabıallah'ın huzurunda şehadet edeceğimi, görevini bihakkın yapacağını, yaptığını ve buna yönelik şehadetimi huzurlarınızda ifade etmek için buradayım. Ben Mehmet Sekmen Başkanımızdan memnunum. Bütün Erzurumlular memnun. Mehmet Sekmen Başkanımıza, ekibine ve onu destekleyen, ona destek olan Erzurum'daki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."

Tekin, "Bakın, biz 2023 ve 2024 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak çok yakın bir diyalog, çok yakın bir işbirliğiyle çalıştık. Mehmet Sekmen Başkanımız burada Cumhur İttifakı'nın dengelerini de çok iyi gözettiği için ona ayrı bir teşekkür de o fasılda yapmak istiyorum. Allah razı olsun. Ben sadece memnuniyetimi ve şehadetimi ifade etmek için huzurlarınızdayım. Tekrar teşekkür ediyorum. Bugün burada temellerini atacağımız, dağıtımını yapacağımız kentsel dönüşüm kapsamındaki işlerin Erzurum'a, Erzurumlulara hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de 2,5 sene bu kadim şehre hizmet etme imkanı sunduğundan dolayı Cenabıhakk'a çok şükrettiğini, Erzurum'da güzel günlerinin geçtiğini aktardı.

Daha önce kaymakamlık yaptığı Erzurum'da vali olarak göreve başladığı gün yaşadığı Ulu Cami ve Erzurum Kalesi hatırasını paylaşan Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'e, kale çevresini derme çatma binalar ve gecekondulardan temizlemesinden dolayı teşekkür etti.

Kentteki görev süresinde Sekmen ve diğer belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çok uyumlu, güzel çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:

"Buradan ayrılırken de son derece güzel ve iyi duygularla, hatıralarla ayrıldık. Ben görev yaptığım dönemde her türlü desteğini, yardımını gördüğüm il başkanlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli başkanlarına, sivil toplum örgütlerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü görevden ayrılırken İçişleri Bakanlığına atanıp da göreve başladığımda bir veda yapamadan ayrılmıştım.

Bunu da bir veda konuşması gibi veya bir teşekkür konuşması gibi kabul etmenizi istirham ediyorum. Bugünkü temel atma töreninin hayırlara vesile olmasını, mahallemize, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Konutların kurasını çekeceğimiz, anahtar teslim edeceğimiz kardeşlere de kardeşlerimize de konutlarının, evlerinin hayırlı uğurlu olmasını, güle güle oturmalarını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum."

Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül'ün konuşmasının ardından protokol üyeleri, hak sahiplerine konutların anahtarlarını teslim etti.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın yaptığı duanın ardından Tekin ve Çiftçi ile protokol üyeleri, temel atma butonuna bastı.