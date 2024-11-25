Erzurum\'da Kış Keyfi: Okul Tatilinde Çocuklar Kayak Yapıyor

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Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle okulların bugün tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, mahalle aralarında kızakla kayıp kar topu oynadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün tatil edildiği kentte, kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.

Yaşadıkları mahallelerdeki eğimli alanlara çıkan çocuklar, tahta ve plastik kızaklar ile poşetler kullanarak kaydı, kar topu oynayıp keyifli zaman geçirdi.

Çocuklarıyla kayarak eğlenen matematik öğretmeni Hasan Çevik, AA muhabirine, kar yağışı sonrası kentin beyaza büründüğünü belirterek, "Okulların tatil olmasını fırsat bilerek çocuklarla buraya geldik ve eğleniyoruz. Bizim için de güzel bir aktivite oldu, bu yokuş da Şükrüpaşa'nın kayak merkezi." dedi.

Çocuklardan 13 yaşındaki Emrah Altan da okulların tatil edilmesine sevindiğini anlattı.

Tatili fırsata dönüştürdüklerini belirten Altan, "Okullar tatil oldu ama evde oturmadık, geldik burada kayıyoruz. Çok eğleniyoruz." ifadesini kullandı.