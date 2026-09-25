Erzurum'da Kurul kararıyla sahipsiz hayvanları besleme yasağı il genelinde getirildi - Son Dakika
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Erzurum'da Kurul kararıyla sahipsiz hayvanları besleme yasağı il genelinde getirildi

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Erzurum\'da Kurul kararıyla sahipsiz hayvanları besleme yasağı il genelinde getirildi
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Erzurum İl Hayvanları Koruma Kurulu, sahipsiz hayvanların sokaklarda beslenmesini il genelinde yasakladı. Uygulama ilçe belediyelerince takip edilecek, denetimler muhtarlıklar ve jandarma ile emniyet birimlerince yürütülecek; Pasin Ovası bakımevinin faaliyetleri durduruldu.

Erzurum'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda, sahipsiz hayvanların üreme ve yaşam alanları oluşturmasını önlemek amacıyla sokaklarda beslenmesinin il genelinde yasaklanmasına karar verildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda bazı kararlar alındı.

Toplantıda, sahipsiz hayvanların üreme ve yaşam alanları oluşturmasına neden olabileceği değerlendirilerek sokaklarda beslenmelerinin il genelinde yasaklanmasına ve uygulamanın ilçe belediyelerince takip edilmesine karar verildi.

Ayrıca, ilçe ve mahallelerde sahipsiz hayvanların tespitine yönelik denetimlerin mahalle muhtarlıkları, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yürütülmesi kararlaştırıldı. Tespit edilen hayvanların ise ivedilikle ilgili ilçe belediyelerine bildirilmesi istendi.

Mevzuata uygun olmayan bakımevinin faaliyetleri durduruldu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sahiplendirilen köpeklerin üremelerinin kayıt altına alınması konusunda İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerince takip yapılması kararı alınan toplantıda, Pasin Ovası Belediyeler Birliğine ait bakımevinin, mevzuat hükümlerine uygun hale getirilinceye kadar faaliyetleri durduruldu.

Birliğe üye Hınıs, Horasan, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy ve Tekman belediyelerinin ise bu süre içerisinde Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait bakımeviyle protokol yapmasına karar verildi.

İlçe belediyelerinde görev yapan veteriner hekimler ile hayvan toplama ekiplerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitime tabi tutulması, eğitim ve katılımcı bilgilerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği ifade edilen toplantıda, yapılan ihbarların aylık olarak kaymakamlıklarca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilmesi istendi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Orhan Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, ilçe kaymakamları, büyükşehir belediyesi yetkilileri, ilçe belediye başkanları ve kurul üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum'da Kurul kararıyla sahipsiz hayvanları besleme yasağı il genelinde getirildi - Son Dakika
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