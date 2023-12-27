Erzurum\'da nadir görülen alakarga karla beslenirken görüntülendi

Yüksek kesimleri karla kaplı Erzurum'da, çeşitli renklerde tüyleri bulunan ve doğada nadir görülen alakarga beslenirken görüntülendi.

İlin yüksek kesimleri ile kırsaldaki arazilerin karla kaplanması nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, envanter çalışması kapsamında gittikleri kırsal alanda, bir süre önce çeşitli renklerde tüyleri bulunan alakarga gördü.

Albayrak, alakarganın ağaç dallarında beslenmesini kamerayla görüntüledi.

Albayrak, AA muhabirine, çeşitli renklerde tüyleri ve orta büyüklükteki kuş türünden olan alakarganın, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da geniş bir yayılım gösterdiğini söyledi.

Doğada nadir görülen bu kuşun genellikle meşe ormanları, parklar ve bahçelerde yaşadığını ifade eden Albayrak, "Gövdesi genellikle mavi ve gri tonlarındaki siyah, beyaz ve turuncu renkler bu kuşun karakteristik özellikleridir. Yuvalarını ağaçlarda yaparlar ve genellikle çeşitli tohumlar, böcekler, meyveler ve yumuşak omurgasızlarla beslenirler. Bu kuş türü zeki ve meraklıdır. İnsanların pikniğe gittiği yerlerde yiyecek arayışında olabilirler. Aynı zamanda oldukça sesli ve çeşitli sesler çıkarabilen bir yapıları var." dedi.

Alakargaları genellikle görsel olarak dikkati çekici ve canlı tüy desenleriyle tanıdıklarını anlatan Albayrak, bu kuşun güçlü gagalarıyla tohumları kırabildiğini ve böcekleri avladığını belirtti.