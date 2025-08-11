Erzurum'da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, orman yangınlarına karşı tedbir kapsamında Palandöken Dağı'nda bulunan sık ormanlık alanların seyreltilmesi için çalışma başlatıldığını söyledi.

Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda, güvenlik güçlerinin kentteki çalışmalarını paylaştı.

Erzurum'un yüzde 12'sinin ormanlarla kaplı olduğunu ve çok fazla bir orman varlığı bulunmadığına dikkati çeken Çiftçi, "Orman yangını neticesinde bu alanların daha da azalmasını, bir orman yangınına maruz kalmayı istemiyoruz. Bununla ilgili bir takım ek tedbirler aldık. Jandarma Komutanlığımız özellikle orman olan kuzey ilçelerde, denetimlerini de arttırdı. Bu konuda vatandaşlarımızın da daha duyarlı ve hassas olmalarını, aldığımız tedbirlere riayet etmelerini istirham ediyorum. Çünkü ormanlarımız miktar olarak az. Bir de mücadele hakikaten son derece zahmetli ve meşakkatli. En iyisi orman yangınına sebebiyet vermemek." dedi.

Yangın için kritik ayları yangınsız atlatmayı planladıklarını dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Orman Bölge Müdürlüğümüz özellikle Palandöken'deki ormanların sıklığından, bunların seyredilmesi gerektiğini gündeme getirdi. Acaba böyle bir çalışma yürütsek faydalı olur mu? veya herhangi bir şekilde yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilir mi diye. Seyreltme maksadıyla uygulama da yapacaklar. Yani oradaki ormanların biraz seyreltilmesi gerekiyor. Bu hem orman yangınına karşı bir tedbir hem de oradaki ağaçların daha da gelişip gürleşmesi, gövde kalınlıklarının artması için yapılması gereken bir çalışma. Bir de yine orman yangınlarıyla mücadele edebilmek için orman içi yollarını yapılması gerekiyor. Orman Bölge Müdürlüğümüz konuları takip ediyor. İstiyoruz ki ciddi bir orman yangını olmadan bu seneyi atlatabilelim."

Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlar azalıyor

Kentte kişilere karşı işlenen suçların bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 oranında, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yüzde 22,6'lık oranında azalma olduğunu açıklayan Çiftçi, mal varlığına karşı işlenen suçlardan otodan hırsızlık, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığının bu yıl içerisinde gerçekleşmediğini belirtti.

Narkotik suçlarla mücadelede hem emniyet hem de jandarma ekiplerinin sahada etkin çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Çiftçi, operasyon sayılarındaki artışa göre ele geçirilen eroin miktarının yüzde 73, tutuklama sayılarının ise yüzde 40 arttığını ifade etti.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili de verilen paylaşan Çiftçi, operasyonların yüzde 13,8, yakalanan organizatör sayısının yüzde 22 ve tutuklamaya sevk edilenlerin sayısının yüzde 141 arttığı bilgisini verdi.

Vali Çiftçi, Aşkale ilçesinde Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) adında yeni birimin kurulduğunu, gerekli onay işlemlerinin ardından çalışmaların başlayacağını anlattı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Rıza Gündoğdu katıldı.