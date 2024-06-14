Erzurum'da Otobüsün Bagajında Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Zanlı Tutuklandı

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Erzurum'da otobüsün bagajında 3 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent genelinde denetim yapan ekipler, bir otobüsün bagaj kısmında yaptıkları aramada 3 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 bin 550 lira ele geçirdi.

Olayla ilgili B.G. (42), gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.