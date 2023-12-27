 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen bir otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün kimliği henüz tespit edilemedi. Cenaze, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Erzurum\'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
27.12.2023 - 17:32,
Abone Ol

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 34 ZL 3516 plakalı otomobil, ilçenin Geyikli Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, itfaiye ekiplerince otomobilde sıkıştığı yerden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Köprüköy, Jandarma, İtfaiye, Erzurum, İtfaiye, Adli Tıp, Ölüm, Trafik, Kaza, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika


18:03
Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55
Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir
17:44
Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38
Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24
Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55
ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü

Son Dakika
18:03 Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55 Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38 Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24 Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55 ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 18:17:37. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement